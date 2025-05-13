С 1 по 12 января изнасиловал ее десять раз: отец из Ленобласти пять лет спал с дочерью

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту изнасилования несовершеннолетней в Мурино Ленинградской области. По подозрению в совершении преступления задержан отец девочки. По данным Telegram-канала 78 | НОВОСТИ, мужчина подвергал дочь сексуальному насилию в течение 5 лет.

Полицейские узнали о случившемся от психолога телефона доверия. Специалисту позвонила подруга девочки. В этот же день стражи порядка отправились в семью, где совершались противоправные действия в отношении ребенка.

Пострадавшая школьница подтвердила слова знакомой, а также раскрыла новые детали. Например, что в период с 1 по 12 января этого года отец изнасиловал ее десять раз. Все это продолжалось на протяжении многих лет. Глава семейства уже привлекался к уголовной ответственности за кражу, но тогда отделался условным наказанием.

Ранее в московском ТЦ трое мужчин изнасиловали девушку-инвалида. Все произошло в туалете кафе.