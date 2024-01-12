В Самаре из-за утечки газа в квартире погибли женщина и ее 13-летний сын

Житель Самары вернулся домой после ночной смены и обнаружил в квартире 44-летнюю жену и 13-летнего сына в бессознательном состоянии.

По данным Kp.ru, мужчина незамедлительно вызвал бригаду скорой помощи, однако прибывшие на место ЧП медики констатировали смерть женщины и подростка.

Уточняется, что трагедия произошла на первом этаже в многоквартирном доме, расположенном на улице Мориса Тореза.

По предварительным данным, погибшие отравились газом. В квартире зафиксировано превышение в 3 миллиграмма.

В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы города, устанавливаются все обстоятельства трагедии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что в Волгограде 32-летний мужчина надышался угарным газом, который шел из вентиляции кафе, и погиб. В заведении была оборудована мощная вентиляция, которая при этом была неправильно спроектирована. В итоге угарный газ поступал из кафе в квартиру.