В Самаре девушка лишилась скальпа из-за затянувшего ее волосы станка

В Самаре девушка лишилась скальпа после того, как ее волосы замотало в станок на заводе. Леденящие душу подробности приводит Telegram-канал Baza.

Несчастный случай произошел еще в 2024 году, однако огласку получил только сейчас. По данным канала, дело обстояло следующим образом — 23-летняя контролер ОТК проходила мимо станка и решила пропустить рабочих, которые шли ей навстречу, но не рассчитала безопасное расстояния до агрегата. В результате ее прическу засосали вращающиеся механизмы.

«Волосы, убранные в хвост, затянуло в станок и намотало на пруток металла. Медики диагностировали у Марии сотрясение мозга, а также скальпированную рану кожи головы, шеи и гематомы», — сказано в материале.

При проверке были выявлены множественные нарушения в соблюдении техники безопасности — другие рабочие рассказывали, что начальство даже не выдавало им головные уборы для работы. Против директора сперва возбудили уголовное дело, однако затем следствие посчитало, что в его действиях отсутствует состав преступления. Более того — экс-обвиняемый утверждает, что пострадавшей неоднократно делали замечания за распущенные волосы.

Девушка затребовала вторую экспертизу и надеется, что по ее результатам дело вновь возбудят.

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