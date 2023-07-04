В Самаре 34-летнюю женщину с ранением шеи выкинул из машины молодой человек

В Самаре скончалась женщина 1989 года рождения, которую выкинули из машины с ножевым ранением шеи. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Подозреваемый задержан.

Об этом сообщает СУ СК России по области.

Все произошло на улице Водников в Самаре накануне вечером. В правоохранительные органы от очевидцев трагедии поступила информация, что мужчина вытолкнул раненую девушку из салона автомобиля и скрылся. Личность виновника удалось установить и в течение нескольких часов он был задержан сотрудниками полиции. Им оказался 21-летний мужчина.

Неподалеку от места происшествия был найден автомобиль погибшей. В настоящий момент проводятся все необходимые проверки.

Ранее мы писали, что на Онежской улице в Москве мать зарезала 10-месячную дочь в квартире, расположенной. Когда отец ребенка вернулся с работы, жена напала на него с ножом. Известно, что весной женщина вышла из психиатрической больницы.