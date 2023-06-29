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18:18, 29 июня 2023
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Mash: женщина зарезала 10-месячную дочь в Москве и напала на мужа с ножом

Mash: женщина зарезала 10-месячную дочь в Москве и напала на мужа с ножом

Фото: Freepik

В Москве мать зарезала 10-месячную дочь в квартире, расположенной на Онежской улице. Когда отец ребенка вернулся с работы, жена напала на него с ножом.

Подробности сообщил Telegram-канал Mash.

По его информации, мужчина запер супругу в квартире и вызвал полицию. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили девочку с ножевыми ранениями.

Источник сообщил, что зимой женщина попала в психбольницу. Ее выписали только весной.

Ранее мы писали, что в Челябинской области женщина убила маленького ребенка. Трагедия произошла случайно: мать уснула с четырехмесячным мальчиком на руках и вместе с ним задремала. Перевернувшись во сне, она придавила телом младенца – он умер от удушья. Проснувшись, родительница отправилась с сыном в больницу, но там констатировали смерть.

Источник фото:Freepik
Источник:Telegram-канал Mash
Теги:
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