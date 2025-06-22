В салоне был врач, но он не смог помочь: пассажир рейса Саратов — Москва умер за полчаса до посадки

Один из пассажиров рейса Саратов — Москва скончался во время полета. Мужчине стало плохо за полчаса до посадки. Не помогло даже то, что на борту воздушного судна был врач, передает Telegram-канал Mash.

Самолет отправился в Москву вчера из аэропорта Гагарин. За полчаса до начала посадки мужчине в салоне стало неожиданно плохо. Для оказания помощи к полосе направили бригаду скорой помощи и реанимацию.

На борту лайнера, по информации журналистов, был врач, однако спасти пассажира не удалось. Он скончался, как впоследствии выяснилось, из-за сердечной недостаточности.

Ранее сообщалось, что младенец умер в самолете из-за преждевременных родов. У пассажирки рейса Филиппины — Инчхон появился на свет недоношенный ребенок, который в скоре после этого перестал подавать признаки жизни.