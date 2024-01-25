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Опубликовано 25 января 2024, 22:41
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В саду Адыгеи полностью заменят постельное белье из-за микоза кожи у детей

В саду Адыгеи полностью заменят постельное белье из-за микоза кожи у детей

© Freepik

В детском саду Адыгеи выявили микоз кожи у большого количества воспитанников. Диагноз подтвердили дерматологи. Дошкольное учреждение решено закрыть на генеральную уборку, будет полностью заменено постельное белье.

Об этом сообщает сайт Kp.ru.

Признаки грибковой инфекции начали появляться у детей в ноябре 2023 года, а в декабре сразу заболели воспитанники одной из групп.

В саду не обратили внимание на заключение врачей. Когда родители обратились за помощью в СМИ, была назначена прокурорская проверка.

Известно, что в саду решили провести дополнительную обработку игрушек и мебели. Сад закрыли на уборку: помимо дезинфекции помещений, будет заменено постельное белье.

Ранее сообщалось, что на Урале мать подралась с воспитательницей из-за справки от врача. Родительницу обвинили в подделывании документа.

Источник фото:Freepik
Источник:Kp.ru
Автор:Лилия Караева
Теги:
дети
сад
болезнь