На Урале мать подралась с воспитательницей детсада из-за справки от врача

В Свердловской области мать особенного ребенка подралась с воспитательницей детского сада после того, как та обвинила ее в подделывании справки от врача. Теперь в учреждении проводятся проверки. Подробности сообщает издание E1.ru.

По данным источника, вечером 17 января в Полевском педагог дошкольного образования попросила одну из родительниц расписаться в журнале, но получила отказ, так как, по ее мнению, она скрыла травму, полученную ее сыном в стенах детсада. Мама мальчика рассказала, что повреждение ноги было зафиксировано врачом, но воспитательница не поверила в то, что справка подлинная.

Разгоревшийся конфликт перерос в драку, после которой сотрудница детского сада пошла снимать побои и писать заявление в полицию. Вторая участница ссоры сделала то же самое.

«У меня поврежден палец и синяк на предплечье. Теперь она ходит и жалуется, что я напала на нее и избила в группе, сталкивая лбами меня с другими родителями», - рассказала мама мальчика.

В детском саду отметили, что увольнять сотрудницу, как просит мама ребенка, они не собираются, так как ранее никаких жалоб на нее не поступало. Пока воспитательница была направлена в отпуск. Проблему пытаются решить мирным путем. Заведующая подчеркнула, что у женщины личная неприязнь к этому педагогу.

Отметим, что, если мама мальчика согласится, то с ними будет проведена работа с психологом. Также было предложено перевести ребенка в другую группу, но его семья отказалась, посчитав, что это будет дополнительный стресс для него.

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