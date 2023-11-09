В Екатеринбурге разыскивают пропавшую мать двоих детей, которая потеряла память, об этом сообщает Kp.ru.

Уже почти три месяца волонтеры и полицейские ищут пропавшую Наталью Ляжкину. Женщина ушла из дома 15 августа в гости к подругам и не вернулась. У нее остались двое несовершеннолетних детей и муж, который пытается сделать все, чтобы найти супругу.

По словам мужчины, в злополучный день они с женой не ругались.

«Я ходил, искал ее по всему району, расклеивал объявления. Контактов подруг у меня нет. Может, она у кого-то на квартире оставалась, решила уйти от меня и детей. Сколько таких историй. Но, может, что-то случилось… Она раньше никогда не уходила из дома», - рассказал он.

По словам главы семейства, во время того, как он расспрашивал местных жителей о том, не видели ли они его супругу, одна женщина дала ему зацепку.

«Одна из прохожих сказала, что знает Наталью и совсем недавно разговаривала с ней на улице. Она спросила мою жену, идет ли она домой, а Наташа ответила: "Я не помню свое имя и где живу"», - рассказал мужчина.

После этого диалога Наталью больше никто не видел. Мужчина переживает, что супруга могла потерять память и действительно забыть дорогу домой.

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