Россиянка облила кипятком спящего соседа по коммуналке

В Петербурге местная жительница вылила кипяток на спящего соседа по коммуналке. Об этом пишет Фонтанка.

По данным источника, ЧП произошло в жилом доме на 1-й Советской улице. Петербурженка вошла в комнату соседа и облила его кипятком из ковша, пока он спал. Тем не менее мужчина продолжил спать, а ожоги и сильную боль почувствовал лишь утром, параллельно вызвав скорую. В полицию житель Петербурга обратился вечером 26 ноября.

Уточняется, что между пострадавшим и его соседкой по коммуналке был конфликт, однако точные причины и обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов.

Известно, что в момент фиксирования ожогов россиянин находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее в Екатеринбурге старшеклассники облили бензином и подожгли 13-летнего подростка. В результате школьник получил 50% ожогов тела. Мать пострадавшего написала заявление в полицию сразу после произошедшего, однако результатов это пока не принесло.