В Красноселькупском районе мать больше года напивалась и избивала малолетнюю дочь

В Красноселькупском районе женщину лишили ребенка после того, как стало известно о насилии в семье. На протяжении прошлого и этого года мать, находясь в состоянии алкогольного опьянения, била собственную дочь. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по ЯНАО.

По информации ведомства, россиянка страдала от проблем со спиртным. Из-за зависимости она становилась агрессивной, а злость вымещала на малышке. Девочке доставалось за малейшие проступки. Ее постоянно били, но в какой-то момент все закончилось. Женщина сама осознала, что поступает неправильно и решила прекратить истязания.

Раскаявшись в содеянном, мать позвонила в полицию и рассказала обо всем, что делала с дочерью. После этого сотрудники изъяли у нее ребенка и возбудили уголовное дело по статье «Истязание несовершеннолетнего лица».

Ранее в Подмосковье задержали родителей, которые снимали порноролики с участием несовершеннолетних дочерей. Делали они это, чтобы заработать. О преступлении пары стало известно благодаря подруге девочек. Она пришла к ним домой и поняла, что там происходит что-то неладное. О своих подозрениях она рассказала маме, а та сообщила правоохранителям.