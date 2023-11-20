В Рязани ребенка затянуло в систему фильтрации в бассейне аквапарка

Жительница Рязани рассказала, что ее ребенка затянуло в систему фильтрации в детском бассейне. ЧП случилось в местном аквапарке.

Мама с сыном отправились в аквапарк, где ребенок решил искупаться в детском бассейне. В итоге его затянуло в систему фильтрации.

«Сейчас он находится в больнице. Ребенок выжил благодаря помощи других взрослых, но это были не сотрудники аквапарка, а обычные посетители», — рассказала женщина в группе «Типичная Рязань».

Дело передали в следственный комитет. Женщина ищет свидетелей произошедшего — она просит их связаться с ней для дачи показаний.

Судя по фото, опубликованном в соцсетях, ребенок получил серьезные повреждения.

В комментариях жители Рязани отмечают, что это не первый случай в данном аквапарке. В нем уже были похожие прецеденты, говорят они.

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