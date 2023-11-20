Стали известны подробности убийства матерью 7-летней дочери в Казахстане

Появились новые подробности убийства семилетней девочки в Казахстане. Оказалось, что ребенок уже убегал из дома, поэтому, когда стало известно об исчезновении, многие не придали этому значения. Об этом сообщает mk.ru.

Напомним, что лишила жизни школьницу собственная мать. Сначала она заявила в полицию об ее исчезновении, но позже призналась в совершенном преступлении. Женщина пыталась выставить все так, что дочь сама ушла из дома и насмерть замерзла, но на самом деле именно она убила девочку и закопала ее труп в мусоре.

Отметим, что официальной версии, почему жительница Казахстана решилась на преступление, нет. Есть информация, что все произошло после того, как несовершеннолетняя застукала мать в постели с другим мужчиной. Боясь, что она все расскажет отцу, женщина убила ее и при участии любовника пыталась избавиться от тела.

К слову, подозреваемая также воспитывает еще двоих детей. На данный момент они были изъяты из семьи и размещены в Центре поддержки детей.

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