В руках взорвалась заминированная купюра: лишившийся в Красногорске пальцев 10-летний мальчик ждет протезирование

В Красногорске Московской области 10-летний мальчик серьезно пострадал при взрыве заминированной купюры. Впереди школьника ждет реабилитация обеих рук и протезирование.

Об этом журналистам рассказала мама несовершеннолетнего. Telegram-канал RT на русском опубликовал видео с женщиной. Во время беседы она заявила, что о полном выздоровлении сына пока речи не идет. Сразу же после взрыва школьника госпитализировали в центр Рошаля.

«Недели две будет у нас заживать левая рука, и, соответственно, потом уже мы сможем перейти к реабилитации сначала левой руки, потом правой руки, и потом к протезированию», — поделилась последними новостями мама пострадавшего ребенка.

Несмотря на случившееся, мальчик не падает духом. Как рассказала мать, у сына приподнятое настроение, но вместе с этим он до сих пор переживает.