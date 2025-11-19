«Настроение приподнятое»: школьника, пострадавшего от взрыва СВУ в Красногорске, выпишут в ближайшее время

Школьника, которому оторвало четыре пальца в результате взрыва заминированной купюры в Красногорске 11 ноября, готовят к выписке. Об этом сообщает mk.ru.

Также стало известно, что теперь мальчику предстоят манипуляции по протезированию. Однако пока медики не обсуждали операцию с родителями пострадавшего.

По словам мамы школьника, ее сын стабильно выздоравливает и в целом позитивен. Она также похвалила врачей за проделанную работу.

«Настроение приподнятое, хотя, конечно, переживает о случившемся. По выписке пока не могу сказать — предварительно, следующий вторник. Врачи — молодцы, делают все возможное», — заявила женщина.

Хорошее эмоциональное состояние пострадавшего также подтверждает и то, что во время нахождения в палате он часто поет песни. Мальчик обучается вокалу.

Ранее мы писали о том, что врачам удалось сохранить 10-летнему школьнику из Красногорска только мизинец на правой руке. Остальные пальцы пришлось ампутировать — ткани и кости раздробило, и восстановить их невозможно.