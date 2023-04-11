В руках нашли мишку и записку: девятиклассница в Новой Москве покончила с собой из-за парня
Умершая из-за парня девятиклассница в Новой Москве оставила записку с двумя словами.
Фото: Freepik
В Новой Москве нашли девятиклассницу, которая покончила с собой. В руках у нее были мишка и записка из двух слов, адресованных молодому человеку.
Об этом рассказала подруга школьницы. По словам девушки, причиной суицида стала неразделенная любовь.
«Узнала сейчас, что у нее мишка в руках был и записка «Паша, прости», когда ее нашли», - сообщила подруга изданию NEWS.ru.
По ее словам, погибшая дралась за юношу и ревновала.
Ее друг отметил, что отношения в паре были «ну совершенно не хорошие». Молодые люди часто ссорились, доходило до драк.
«Она его очень любила, но с его стороны (были – прим.) только вечные оскорбления и побои», - сказал юноша, не исключая, что суицид связан с унижениями со стороны парня.
Ранее 18-летний юноша в Подмосковье убил школьницу после расставания.