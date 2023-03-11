Убитая 18-летним москвичом школьница перед смертью написала матери сообщение

В Подмосковье 18-летний парень убил девятиклассницу после расставания. До этого он несколько месяцев преследовал школьницу – девушка говорила о ситуации родителям.

Трагедия произошла в поселке Львовский в Подмосковье. Школьницу обнаружили в квартире с ножевым ранением шеи.

Девочке вызвали скорую, но по дороге в больницу она умерла. Врачи констатировали, что были повреждены трахея и гортань.

Предполагаемый убийца задержан, его допрашивают. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Как сообщает Telegram-канал Mash, молодые люди познакомились полтора года назад в соцсетях и стали встречаться. Отношения продлились недолго, всего пару месяцев – девушка решила, что надо расстаться. Парень стал преследовать бывшую.

Школьница рассказала о преследованиях родителям, те, в свою очередь, обратились в полицию. Однако ничто не остановило москвича – он продолжил преследовать девушку.

В последний его приезд школьница написала матери сообщение, а потом пропала. Родные начали переживать и попросили одноклассников проверить, все ли в порядке. Они залезли через балкон и нашли девушку с ранением шеи.

Ранее в Санкт-Петербурге женщина чуть не убила навязчивого ухажера.