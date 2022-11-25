В РПЦ объявили уничтожение еды грехом

Председатель синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению епископ Верейский Пантелеймон заявил, что уничтожение еды – грех. По его словам, нельзя избавляться от продовольствия, когда другие в нем нуждаются.

Епископ обратился к россиянам и призвал их вспомнить про благотворительность. Он подчеркнул, что в нашей стране есть много людей, которым необходима еда, и выбрасывание ее приравнивается к греховному делу.

Также Верейский Пантелеймон потребовал разработки закона, который бы поддерживал фудшеринг, который подразумевает раздачу продуктов питания нуждающимся. Служитель отметил, что в последнее время наблюдается рост числа голодающих, и с этим нужно что-то решать.

Каждый человек должен помогать и заботиться о нуждающихся – уверен епископ. Россияне должны научиться сочувствовать, а власти необходимо разработать законопроекты, помогающие людям в беде.

Отметим, что на сегодняшний день действуют 258 церковных центров гумпомощи в 26 регионах России.

Ранее стало известно, что в Туве отец морил голодом своего маленького сына три дня. Мужчина оставил ребенка одного, а сам ушел пить с товарищами.