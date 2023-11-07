В Ростовской области женщина из зависти ударила подругу молотком и лишила глаза

В Ростовской области женщина ударила подругу молотком и лишила глаза, позавидовав ее счастливому браку. В результате одна стала инвалидом, ей вставили протез, а другую приговорили к четырем годам колонии общего режима.

Подробности сообщает сайт Kp.ru.

Инцидент произошел в Дубовском районе области. Две женщины 45 и 47 лет дружили с детства: одна много лет работала поваром на пароходе, но так и не вышла замуж, другая трудилась соцработницей и создала семью.

Однажды, вернувшись из командировки, женщина пригласила подругу в гости. Во время разговора она посетовала на отсутствие мужчины. В какой-то момент женщина так разозлилась, что схватила молоток и ударила гостью в лоб и по глазу. Позже она вызвала скорую.

Хирурги не смогли спасти глаз – глазницу зачистили и установили протез. Суд признал жительницу Ростовской области виновной в причинении тяжкого вреда здоровью и приговорил к четырем годам тюрьмы.

Ранее сообщалось, что под Новосибирском 14-летняя школьница хотела убить подругу канцелярским ножом.