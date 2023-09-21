В Ростовской области школьница умерла в ванне во время разговора по телефону

В Ростовской области, городе Новочеркасске, семиклассница погибла от удара током. Произошло это, когда она принимала ванну и при этом разговаривала по телефону, подключенному к зарядке. Об этом сообщает kp.ru.

По информации источника, в ночь на 21 сентября девочка решила искупаться. Она набрала воду, подключила мобильное устройство к электросети и улеглась в ванне. Никакой опасности в том, чтобы в этот момент созвониться с кем-то, она не увидела, и это стоило ей жизни.

Как стало известно, смерть подростка наступила практически мгновенно. Пока до конца все еще неизвестно, что именно произошло в санузле, это выясняют дознаватели. Предварительно, телефон мог выскользнуть из рук несовершеннолетней и угодить в воду. Другой вариант – погибшая вполне могла дотронуться в момент разговора до стиралки, и ее ударило током из-за отсутствия заземления.

«220 вольт — это слишком сильное напряжение: из-за электрического разряда могло остановится сердце. Поэтому электроприборы в ванную лучше не брать», - предупредил электрик.

Ранее в Екатеринбурге в ванне утонула двухлетняя девочка. Она захлебнулась, когда ее мама отлучилась в другую комнату.