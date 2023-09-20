Отлучилась в комнату: мать обнаружила двухлетнюю дочь мертвой в ванне

Купание в ванне закончилось для двухлетней девочки в Екатеринбурге смертью. Бездыханное тело малышки обнаружила мать. Сотрудники правоохранительных органов гибель несовершеннолетней пока никак не прокомментировали, передает kp.ru.

Смерть ребенка наступила в Орджоникидзевском районе города. Накануне, 19 сентября, жительница одного из домов на проспекте Космонавтов решила искупать двухлетнюю дочь. Она оставила девочку одну в наполненной водой ванне и отлучилась в комнату по делам. Таким образом, ребенок остался без присмотра на какое-то время.

Когда женщина вернулась в ванную, то обнаружила дочь мертвой. По предварительным данным, девочка утонула. Точная причина смерти малышки станет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы. В крови у ее матери, как сообщает источник СМИ, обнаружили алкоголь. СК по факту случившегося никаких комментариев пока не давал.

Ранее в Липецке произошел похожий случай. Там по недосмотру матери в ванне погибла двухлетняя девочка.