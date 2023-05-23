В Амурской области двое мужчин довели приятеля до смерти пытками и спрятали тело под бетоном

В Амурской области двое мужчин, решивших получить возврат долга от приятеля, перестарались с пытками и совершили убийство. Сознаваться в содеянном они не собирались, поэтому спрятали тело под бетонной плитой, выдав все за фундамент для бани. Об этом стало известно РЕН ТВ.

Источник сообщает, что информация о пропаже 31-летнего россиянина поступила в мае. В ходе расследования удалось выяснить, что перед исчезновением житель поселка Прогресс был вместе с двумя приятелями. Они отправились вместе отдыхать, но в какой-то момент все пошло не по плану.

Отмечается, что мужчины вспомнили, что их знакомый должен им какой-то долг, поэтому решили его получить. Они погрузили друга в багажник и привезли домой к одному из участников преступления. Там начались многочисленные пытки и избиения, от которых похищенный скончался.

Когда подозреваемые увидели, что их жертва мертва, они взяли труп и закопали его на участке, после чего уложили там бетонные плиты. Однако скрыть преступление им все равно не удалось. Вскоре полиция их задержала и возбудила уголовное дело по статье «Убийство».

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