09:30, 14 ноября 2022
1 мин.
В Ростовской области мужчина обманом попытался увести пятилетнюю девочку из садика
В Ростовской области мужчина попытался обманом вывести пятилетнюю девочку с территории детского сада. Ребенка спасло своевременное появление матери.
Как стало известно, мужчина без труда перелез через забор и стал разговаривать с девочкой – та ждала на улице родителей. У него почти получилось вывести несовершеннолетнюю за пределы учреждения, но тут появилась мать. Она забрала дочь.
В полиции подтвердили, что получили сообщение от жителей об инциденте. В настоящее время идут поиски мужчины.
Ранее сообщалось, что в Костроме человек с неадекватным поведением трижды проник в детский сад. Дважды его выдворяли, на третий раз дети, родители и воспитатели спрятались в спальне и вызвали полицию. Злоумышленник был задержан.
Источник фото:Freepik.com
Источник:Donday
Автор:Лилия КараеваТеги: