В Ростовской области мужчина обманом попытался увести пятилетнюю девочку из садика

В Ростовской области мужчина попытался обманом вывести пятилетнюю девочку с территории детского сада. Ребенка спасло своевременное появление матери.

Как стало известно, мужчина без труда перелез через забор и стал разговаривать с девочкой – та ждала на улице родителей. У него почти получилось вывести несовершеннолетнюю за пределы учреждения, но тут появилась мать. Она забрала дочь.

В полиции подтвердили, что получили сообщение от жителей об инциденте. В настоящее время идут поиски мужчины.

Ранее сообщалось, что в Костроме человек с неадекватным поведением трижды проник в детский сад. Дважды его выдворяли, на третий раз дети, родители и воспитатели спрятались в спальне и вызвали полицию. Злоумышленник был задержан.