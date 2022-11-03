Мужчина с неадекватным поведением трижды проник в детский сад в Костроме

В Костроме посторонний мужчина три раза беспрепятственно попал в детский сад. Дважды его выдворяли, на третий родители с детьми и персоналом закрылись в спальне.

Инцидент произошел 28 октября. Мужчина с непонятными намерениями сначала просто ходил по коридорам дошкольного учреждения, пока его не вывел один из отцов.

Второй раз он проник через эвакуационный выход и пытался похитить вещи. Незнакомца выдворил супруг одной из работниц.

В третий раз неадекват также воспользовался эвакуационным выходом. Дети, родители и сотрудники спрятались в спальне и звонили в 112.

На вызов прибыли полиция и Росгвардия. Мужчина был задержан.

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