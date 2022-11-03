17:08, 03 ноября 2022
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Мужчина с неадекватным поведением трижды проник в детский сад в Костроме
В Костроме посторонний мужчина три раза беспрепятственно попал в детский сад. Дважды его выдворяли, на третий родители с детьми и персоналом закрылись в спальне.
Инцидент произошел 28 октября. Мужчина с непонятными намерениями сначала просто ходил по коридорам дошкольного учреждения, пока его не вывел один из отцов.
Второй раз он проник через эвакуационный выход и пытался похитить вещи. Незнакомца выдворил супруг одной из работниц.
В третий раз неадекват также воспользовался эвакуационным выходом. Дети, родители и сотрудники спрятались в спальне и звонили в 112.
На вызов прибыли полиция и Росгвардия. Мужчина был задержан.
ФОТО: Freepik.com
Источник:Комсомольская правда Кострома
Автор:Лилия КараеваТеги:
#дети