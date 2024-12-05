Опубликовано 05 декабря 2024, 12:201 мин.
В Ростове умерла 11-летняя девочка с подозрением на вирус Коксаки
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В Ростове скончалась 11-летняя девочка с подозрением на вирус Коксаки. Ребенка госпитализировали 11 ноября – несовершеннолетняя была в критическом состоянии.
Подробности сообщает Telegram-канал Don Mash.
По его информации, девочка скончалась ночью в реанимации.
Известно, что ее привезли в ЦКБ Ростова из Азова. У ребенка была температура, на спине и груди появилась сыпь.
В ночь на 16 ноября у девочки случилась остановка сердца. Она длилась четыре минуты. Однако тогда врачам удалось запустить сердце. Ребенок находился в искусственной коме под ИВЛ.
Ранее сообщалось, что 44-летняя жительница Подмосковья умерла от неизвестной болезни. Не исключалось, что женщина могла заразиться Коксаки.
Источник фото:Freepik
Источник:Telegram-канал Don Mash
Автор:Лилия Караева