В Ростове умерла 11-летняя девочка с подозрением на вирус Коксаки

В Ростове скончалась 11-летняя девочка с подозрением на вирус Коксаки. Ребенка госпитализировали 11 ноября – несовершеннолетняя была в критическом состоянии.

Подробности сообщает Telegram-канал Don Mash.

По его информации, девочка скончалась ночью в реанимации.

Известно, что ее привезли в ЦКБ Ростова из Азова. У ребенка была температура, на спине и груди появилась сыпь.

В ночь на 16 ноября у девочки случилась остановка сердца. Она длилась четыре минуты. Однако тогда врачам удалось запустить сердце. Ребенок находился в искусственной коме под ИВЛ.

Ранее сообщалось, что 44-летняя жительница Подмосковья умерла от неизвестной болезни. Не исключалось, что женщина могла заразиться Коксаки.