Опубликовано 06 ноября 2024, 17:191 мин.
Была на 32-й неделе беременности: 44-летняя жительница Подмосковья умерла от неизвестной болезни
44-летняя беременная жительница Подольска скончалась от неизвестной болезни.
© Freepik
В Подмосковье скончалась беременная 44-летняя женщина. Причина смерти – неизвестная болезнь. Не исключено, что женщина могла заразиться вирусом Коксаки.
Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Женщина, находившаяся на 32-й неделе беременности, неделю чувствовала ухудшение самочувствия. Она вызвала скорую, когда появились признаки желтухи. Вскоре беременная умерла.
Известно, что в столичном регионе есть первые заболевшие вирусом Коксаки. У таких пациентов появляются красная сыпь, рвота, слабость, головная боль, температура.
Ранее актриса Анна Хилькевич рассказала, что в школе ее дочерей появились заболевшие этим вирусом. Знаменитость оставила дочерей дома, чтобы исключить заражение.
Источник фото:Freepik
Источник:Telegram-канал Mash
Автор:Лилия Караева