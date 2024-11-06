Была на 32-й неделе беременности: 44-летняя жительница Подмосковья умерла от неизвестной болезни

В Подмосковье скончалась беременная 44-летняя женщина. Причина смерти – неизвестная болезнь. Не исключено, что женщина могла заразиться вирусом Коксаки.

Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Женщина, находившаяся на 32-й неделе беременности, неделю чувствовала ухудшение самочувствия. Она вызвала скорую, когда появились признаки желтухи. Вскоре беременная умерла.

Известно, что в столичном регионе есть первые заболевшие вирусом Коксаки. У таких пациентов появляются красная сыпь, рвота, слабость, головная боль, температура.

Ранее актриса Анна Хилькевич рассказала, что в школе ее дочерей появились заболевшие этим вирусом. Знаменитость оставила дочерей дома, чтобы исключить заражение.