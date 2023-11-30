В Ростове-на-Дону женщина накинулась на мать с ребенком в лифте

В Ростове-на-Дону агрессивная женщина напала на мать с ребенком в лифте. Об этом сообщает Telegram-канал «Ростов главный».

По данным источника, ЧП случилось в ЖК «Сердце Ростова» на улице Герасименко. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как неадекватная ростовчанка вошла в лифт, где уже находилась мать с ребенком. Женщина попыталась сбить очки с россиянки, после чего сняла с ее дочери шапку и бросила на пол. Затем дебоширка схватила мать девочки за волосы.

После произошедшего женщина позвонила в полицию. По телефону пострадавшей объяснили, что нападавшей грозит 15 суток, либо штраф в размере пяти тысяч рублей. Через несколько часов ей перезвонили и предложили проехать в отделение полиции.

Уточняется, что хулиганка уже три года ведет себя неадекватно. Женщина имеет юридическое образование, она не замужем, детей у нее нет.

Ранее в Санкт-Петербурге местный житель избил двух детей из-за «неправильного» взгляда. В результате нападения дети получили травмы, им требуется операция.