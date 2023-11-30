В Петербурге мужчина избил двух детей из-за «неправильного» взгляда

В Петербурге местный житель накинулся на двух детей из-за «неправильного» взгляда. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, ЧП произошло в Приморском районе 12 ноября. Мужчина заметил якобы неуважительные взгляды со стороны детей 7 и 13 лет, после чего кинул в них бычок. Затем петербуржец начал преследовать несовершеннолетних. В одном из дворов ему удалось догнать детей и несколько раз ударить их. Заметив прохожего, агрессор скрылся в неизвестном направлении.

В результате нападения дети получили травмы, им требуется операция. Отец пострадавших обратился в прокуратуру, после чего в отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело.

В настоящий момент нападавший задержан, в ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Ранее в Петербурге супружеская пара избила 16-летнюю школьницу с собакой. В ходе избиения у пострадавшей девочки случился приступ астмы. В настоящий момент пострадавшая находится на обследовании в больнице.