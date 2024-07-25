В Ростове-на-Дону оштрафовали стилиста за оскорбление чувств верующих на неделе моды

В Ростове-на-Дону оштрафовали стилиста Араика Ишханяна за оскорбление чувств верующих. Об этом сообщает aif.ru.

Как утверждает издание, Араик примерил на себя образ Христа на показе мод «Don fashion week», проходившем в ноябре 2023 года. Суд установил, что выход на подиум в таком костюме является публичным и умышленным осквернением знаков мировоззренческой символики, а именно тернового венца и жеста крестного благословения.

За такой образ Ишханян получил штраф согласно статье об оскорблении чувств верующих. Стилист старался оспорить итоговое решение судьи, заявив, что не преследовал цели намеренно осквернить религиозную атрибутику. Однако суд отверг все доводы стилиста, которые он приводил в свою защиту, и назначил штраф в размере 40 тысяч рублей.

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