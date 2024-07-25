Оттаскавший жену за волосы бывший российский чиновник получил штраф 6 тысяч рублей

Бывшего помощника депутата госсовета Чувашии Маркела Егорова оштрафовали на 6 тысяч рублей за то, что он оттаскивал супругу за волосы и затащил ее в машину. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебный участок №3 Ленинского района Чебоксар.

«Штраф в сумме 6 тысяч», — рассказала собеседница СМИ.

Ранее в Сети появился ролик, на котором водитель Land Cruiser избивает девушку, сидящую на обочине дороги, после чего затаскивает ее в авто за волосы, садится за руль и уезжает. Позднее СМИ выяснили, что нападавшего зовут Маркел Егоров и работает он помощником депутата Госсовета республики. Также было установлено, что от агрессии чиновника пострадала его жена.

Депутат от фракции ЛДПР в республиканском парламенте Константин Степанов рассказал, что принял решение лишить Егорова общественного статуса немедленно, не дожидаясь заявления от потерпевшей и назначения виновному наказания за содеянное. На сайте госсовета республики говорится, что полномочия мужчины прекращены 10 апреля.

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