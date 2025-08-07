В Ростове-на-Дону мужчина прыгал на батуте, упал и скончался на месте

В Ростове-на-Дону мужчина прыгал на батуте и неудачно упал. Клиент батутного центра умер на месте.

О происшествии сообщает «КП-Ростов-на-Дону».

Несчастный случай произошел 7 августа. По словам ростовчан, мужчина в возрасте около 40 лет прыгал и упал. Предварительно, клиент батутного центра получил перелом шеи.

Точная причина гибели неизвестна. Ее установят следователи после выяснения деталей случившегося.

В сети батутных центров сообщили журналистам, что не информированы об инциденте. При этом на сайте говорится, что зона для прыжков предусмотрена как для детей, так и для посетителей старше 18 лет. Единственное ограничение – вес не более 90 кг. Также запрещается прыгать беременным и людям с проблемами здоровья. Вход в зону для прыжков разрешен после разминки с тренером.

В середине июля сообщалось, что 10-летняя девочка получила травму позвоночника в батутном центре Санкт-Петербурга.