«Огромные деньги за портфель»: вдова Михаила Жванецкого высказалась о продаже его вещей

Вдова и сын Михаила Жванецкого открыли выставку, посвященную писателю-сатирику. 6 марта ему могло бы исполниться 89 лет! Наталья рассказала kp.ru о жизни знаменитости и продаже его личных вещей.

Выставку «Жванецкий и Габриадзе. Линии» было решено открыть в Санкт-Петербурге, потому что представленные экспонаты были связаны с этапом его жизни именно в этом городе.

Посетители смогут увидеть много всего интересного, но особенно привлекает внимание габаритная инсталляция в форме портфеля. Внутри есть страницы с цитатами сатирика: «Мудрость плюс молодость – гений. Мудрость минус молодость – одиночество». «Я становлюсь все ниже. Все меньше. Я не уменьшаюсь, господа. Я ухожу...».

Многих интересует, а где сейчас знаменитый портфель Жванецкого. Мужчина не расставался с ним и всегда носил с собой. По словам вдовы Михаила, этот портфель принадлежал еще его отцу. Сейчас он хранится дома.

«Когда мы с Мишей познакомились, к этому времени портфель был уже изрядно потрепанный, старенький. Семейный раритет. За него мне предлагали огромные деньги, но я его никогда не продам», – призналась Наталья в беседе с журналистами.

Женщина рассказала, что часто разбирается с бумагами и архивами писателя. Она находит записки и блокноты, некоторые из них особенно интересные.

«Все это лежало кипами, стопками... Недавно обнаружила письмо, которое Мише написал Булат Окуджава. Очень трогательное. Миша никогда ничего не выбрасывал. Я его за это ругала. А теперь думаю: какой же он молодец. Благодаря ему я все время чем-то занята и мне некогда грустить», – поделилась вдова артиста.

Наталья говорит, что раньше она была словно в тени мужа. Жванецкий не любил, когда она была активна. Женщина предполагает, что это могло быть связано с «творческой ревностью». Раньше она берегла его покой, а теперь занимается его творчеством.

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