Медведь вырвал челюсть 16-летнему юноше

В Индии дикий медведь растерзал 16-летнего юношу, который работал в поле. Об этом пишет издание The Times of India.

ЧП произошло в округе Уттаркаши, штат Уттаракханд, в воскресенье 22 сентября. Хищник накинулся на 16-летнего Анурага рядом с деревней Осла, когда тот обрабатывал поле у границы национального парка Говинд. Подросток получил тяжелые травмы – в частности, медведь вырвал ему челюсть.

Юноша был доставлен в больницу деревни Мори, однако из-за тяжести травм его перевели в клинику города Дехрадун. Медики в течение суток пытались спасти молодого человека, однако в итоге он скончался.

Как рассказал житель деревни Мори Раджпал Рават, несовершеннолетнего можно было бы спасти, если бы в районе были хорошие дороги и надлежащим образом оборудованная больница.

«Из-за отсутствия нормальной инфраструктуры, иногда требуется несколько часов чтобы доставить пострадавшего до ближайшей дороги пешком. А оттуда его приходится везти в хорошую больницу в другой район или штат», — высказался мужчина.

В Департаменте лесного хозяйства сообщили, что в текущем году дикие звери чаще спускаются с гор ближе к жилью из-за сильных холодов. Замдиректора парка Говинд отметил, что его сотрудники помогли доставить Анурага в больницу. Парк уже выплатил его семье компенсацию в размере 600 тысяч рупий (около 610 тысяч рублей).

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