В российском городе задержали посетителя бара, который сломал сотруднице нос

В Челябинске сотрудники полиции задержали мужчину, который сломал нос сотруднице бара в центре города. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Уточняется, что ЧП произошло в ночь на 9 марта. Россиянин пришел в бар со своей подругой, однако охрана заведения отказалась впускать в пару из-за неадекватного состояния. Между мужчиной и девушкой-промоутером, стоявшей рядом с ним, случился конфликт. Челябинца пыталась успокоить спутница, но тот ударил сотрудницу в нос и скрылся с места преступления.

Пострадавшую доставили в травмпункт, где у нее диагностировали осколочный перелом носа и сотрясение мозга. Девушка написала заявление в полицию о причинении ей телесных повреждений.

Через некоторое время правоохранителям удалось установить личность дебошира. Им оказался местный житель 1986 года рождения. Россиянина задержали и доставили в отдел полиции, он заявил о полном раскаянии. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге местный житель подрался с девушкой и получил ножевое ранение.