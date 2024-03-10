«У соседа ножевое ранение»: в Екатеринбурге мужчина госпитализирован после драки с девушкой

В Компрессорном районе Екатеринбурга между мужчиной и девушкой произошла драка. О случившемся E1.ru рассказала очевидица.

Инцидент произошел 9 марта около 11 часов вечера в доме на Латвийской 58/2. Как сообщила очевидица, все случилось в соседней с ней квартире. По словам собеседницы, в помещении находилось трое человек — двое мужчин и девушка.

«Сперва я слышала музыку и то, как они пели под нее. Потом беседа перешла на повышенные тона и после началась драка», — поделилась свидетельница событий.

По информации очевидицы, конфликт произошел между мужчиной и девушкой в присутствии их общего друга. В результате, как утверждает свидетельница, ее сосед получил ножевое ранение.

«В итоге, пока ждали лифт, из него вышли две девушки, работающие в скорой помощи, и от них узнали, что у соседа ножевое ранение», — заключила соседка пострадавшего.

Свидетельница событий отметила, что в квартире, где все случилось, живет мужчина, и оттуда часто можно услышать громкую музыку.

Вслед за скорой на место происшествия прибыли сотрудники полиции.

«Сообщение от бригады скорой медицинской помощи поступило в отдел полиции № 6. По указанному адресу выезжали сотрудники полиции, которые задержали и доставили в территориальный ОВД 18-летнюю девушку. В настоящее время полицией проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия, по результатам будет принято процессуальное решение. Пострадавший мужчина госпитализирован в лечебное учреждение», — рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу.

Ранее сообщалось о том, что во Владивостоке продавцы тюльпанов в преддверии 8 Марта устроили драку за прибыльную точку у рынка.