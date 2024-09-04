В российском городе у девушки остановилось сердце из-за перепутавшего уколы врача

У жительницы Москвы остановилось сердце из-за врача, который перепутал лекарства для инъекции. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По информации источника, 36-летняя москвичка вернулась домой после операции по удалению фурункула, которая прошла в частной клинике. Хирургическое вмешательство прошло успешно, но дома у жительницы столицы возникли осложнения. Из прооперированного места на спине начала идти кровь, вследствие чего женщина позвала домой знакомого медика, который сказал ей приобрести перед его приездом лидокаин, аминокапроновую кислоту и «Этамзилат». Прибыв к ней домой, врач сделал уколы с лидокаином в спину, после чего ввел, как он думал, «Этамзилат» внутривенно.

После инъекции у россиянки ухудшилось состояние, после чего она потеряла сознание, затем у нее произошла остановка сердца. На место ЧП прибыли реаниматологи, но спасти женщину не удалось.

Сотрудники полиции нашли в квартире закрытые капсулы «Этамзилата». Предварительно, медик перепутал упаковки и вколол приятельнице вместо останавливающего кровотечение лекарства лидокаин внутривенно.

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