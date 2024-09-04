Бывший боец ЧВК «Вагнер» до смерти забил беременную девушку из-за колонки

В Омске судят бывшего бойца ЧВК «Вагнер» Сергея Козлова, который до смерти забил свою беременную девушку из-за сломанной колонки. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По информации источника, в понедельник, 9 сентября, состоятся прения сторон. Тогда же гособвинение запросит срок наказания для бывшего вагнеровца.

Как считает следствие, все случилось в октябре минувшего года. Обвиняемый во время застолья расправился со своей 18-летней подругой, которая находилась на последних сроках беременности. Россиянку без признаков жизни обнаружили в бане на территории частного домовладения, а описание всех 138 повреждений, зафиксированных на ее теле, заняло несколько страниц в деле.

Очевидцы рассказали, что конфликт между сожителями произошел из-за колонки, которую сломала беременная. Козлов сразу же вышел из себя, избил девушку гаджетом по голове, после чего начал прыгать на ее животе и кричать, что она недостойна стать матерью его ребенка.

Выяснилось, что ранее мужчину судили за умышленное причинение тяжкого и причинение легкого вреда здоровью человека. Из колонии он отправился в зону СВО в составе ЧВК «Вагнер», откуда вернулся с медалью «За отвагу» летом 2023 года.

Стоит отметить, что психолого-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым, в ожидании приговора экс-вагнеровец находится в СИЗО.

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