В российском городе трехлетний ребенок выпал из автомобиля на дорогу во время движения

В Тюмени ребенок выпал из автомобиля на дорогу во время поездки с семьей. Об этом сообщает госавтоинспекция региона.

Уточняется, что ЧП произошло на прекрестке улиц Ленина Челюскинцев. В день ЧП, как рассказал отец, их сыновья впервые пошли в детский сад, после занятий родители и двое детей захотели прокатиться по вечернему городу, однако в какой-то момент они осознали, что ребенок неизвестным образом выпал из машины.

Отец мальчика пояснил, что водители на дороге быстро обратили внимание на ситуацию и остановились. В итоге юный россиянин не получил серьезных травм, а уже на следующий день отправился в детский сад.

«Автоинспекторы оформили ДТП с участием ребенка, отец-водитель будет привлечен к ответственности за нарушение правил перевозки детей», – сообщили в ведомстве.

Родитель подчеркнул, что сын сидел в специальном кресле и был пристегнут в момент ЧП. Он добавил, что теперь перед поездкой они проверяют соблюдение мер безопасности по несколько раз.

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