Ребенка с разрывом внутренних органов отказались госпитализировать

В Сибири мальчику с разрывом органов отказали в госпитализации. По информации издания «Взгляд Инфо», скорая приехала только со второго раза.

По данным источника, все произошло с семьей из Курагинского района Красноярского края. В начале сентября ее сын ушел гулять, а после прибежал юный сосед и сообщил, что мальчик лежит в кустах у дороги и «не шевелится».

Девятилетний ребенок не смог удержаться на велосипеде и упал, ударившись животом о руль. Мама позвонила в скорую и сообщила о симптомах – тошноте, рвоте, головной боли и гематоме на животе. На что медики посоветовали принять обезболивающее, но на сам вызов не приехали.

На следующий день ребенку лучше не стало, родители еще раз позвонили в скорую, врачи приехали и отвезли пострадавшего в больницу. Там хирург был шокирован, увидев состояние ребенка.

У него были внутренние разрывы, серьезная потеря крови, требовалась срочная операция. Мальчика ввели в искусственную кому и вызвали санавиацию. А матери сказали, что хирургическое вмешательство будет не одно, и нужно срочно отправлять ребенка в Красноярск.

На данный момент ребенок находится под присмотром врачей, а они говорят, что все чудом обошлось.

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