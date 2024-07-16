В российском городе судебные приставы повесили на первоклассницу долг в 700 тысяч рублей

В Омской области судебные приставы намерены взыскать 700 тысяч рублей с восьмилетней девочки. Об этом пишет Telegram-канал «Сапа» со ссылкой на мать ребенка.

Россиянка рассказала, что в мае текущего года внесла данные дочери в свою учетную запись на Госуслугах, чтобы зарегистрировать ее на портале Дневник.ру. Вскоре первоклассница стала адресатом десятков судебных взысканий из разных регионов страны, включая долги по кредитам, микрозаймам и за возврат социальной выплаты. Общая сумма всех долгов составила порядка 700 тысяч рублей. Примечательно, что все взыскания были привязаны к СНИЛС несовершеннолетней, однако в делах значились совсем другие имена и фамилии.

Мать «задолжницы» обратилась к белгородским приставам — они сообщили, что произошла ошибка в канцелярии, а ответственного за произошедшее сотрудника уволили. Но, как отметила мать потерпевшей, ситуация от этого не изменилась. Сначала долги стали уменьшаться, однако вскоре после этого стали приходить новые уведомления о задолженностях.

В настоящий момент женщина собирается добиться справедливости через силовые структуры.

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