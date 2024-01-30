В российском городе школьники залили сверстника перцовым баллончиком в гимназии

В Брянске восьмиклассники залили девятиклассника из перцового баллончика. Об этом пишет Telegram-канал «Подслушано Брянск».

По данным источника, ЧП произошло в одной из гимназий города. Школьники залили из перцового баллончика юношу, который хотел их разнять.

Уточняется, что жидкость из баллончика попала парню в глаза. Вскоре на место прибыли сотрудники скорой помощи и доставили пострадавшего в больницу. Другие обстоятельства инцидента в настоящий момент неизвестны, информация о состоянии подростка отсутствует.

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