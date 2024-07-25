В российском городе семилетняя девочка захлебнулась в яме с водой после дождя

В Нальчике семилетняя девочка после дождя утонула в вырытом строителями котловане. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кабардино-Балкарии.

ЧП произошло накануне в Нальчике во дворах домов по улице Кулиева. Семилетняя девочка гуляла рядом с домом и рухнула в яму глубиной 1,5 метра, которая до середины была наполнена дождевой водой. Уточняется, что котлован был вырыт непосредственно перед падением ребенка в целях проведения теплотрассы, но каких-либо ограждений возле него выставлено не было.

Девочку без сознания нашла мать, спасти пострадавшую не удалось. По факту случившегося проверку проводит республиканский СК, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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