В российском городе пенсионер расправился с внучкой и правнучкой

В Красноярске завершено расследование дела в отношении 75-летнего местного жителя, который расправился с внучкой и правнучкой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ СК РФ по Красноярскому краю.

По информации ведомства, обвиняемый жил в квартире с внучкой, ее мужем и их маленькой дочерью. Днем 7 июня пожилой россиянин поругался с родственницей. Он требовал отдать его документы, однако женщина уверяла, что у нее их нет. Тогда житель Красноярска взял нож и несколько раз ударил потерпевшую. В этот момент на кухню вошла двухлетняя девочка. Пенсионер накинулся и на нее. Пострадавшие не выжили.

Результаты судебной психолого-психиатрической экспертизы показали, что красноярец болен хроническим психическим заболеванием. В момент преступления он «мог не осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими». В ближайшее время дело по пунктам «а, в» части 2 статьи 105 («Убийство») УК РФ направят в суд для применения принудительной меры медицинского характера.

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