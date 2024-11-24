В российском городе неизвестный открыл огонь по автомобилю: есть жертвы

В городе Марксе Саратовской области мужчина на автомобиле марки Land Cruiser открыл стрельбу по людям. Причиной атаки стал дорожный конфликт.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, нападавшего во время обгона подрезал красный автомобиль «Ока». Завязавшийся словесный конфликт сначала перерос в драку, после которой мужчина на Land Cruiser достал пистолет и не менее восьми раз выстрелил в водителя и пассажира отечественной машины.

В результате 33-летний автомеханик, управлявший «Окой», погиб на месте. Его 48-летнего пассажира с ранениями экстренно госпитализировали. При этом нападавший скрылся с места преступления.

В настоящее время в регионе объявлен план «Перехват». Убийцу ищут, его личность не установлена.

Ранее конфликт на улице закончился для 18-летнего жителя Кирова госпитализацией. Парень повздорил с двумя школьниками, после чего в него выстрелили из сигнального пистолета