В российском городе из больницы сбежал вооружившийся ножницами педофил-рецидивист

В Южно-Сахалинске из психиатрической больницы сбежал педофил-рецидивист. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, 37-летний арестант Александр Нагорнов сбежал из медучреждения, куда его привезли для прохождения судебно-психиатрической экспертизы, несколько часов назад. Он сумел выбежать на улицу во время медосмотра, прихватив с собой ножницы.

Очевидцы рассказали, что, оказавшись на улице, злоумышленник угнал припаркованный рядом мопед и умчался на нем в сторону села Новотроицкого Анивского района, которое расположено примерно в 10 км от больницы.

В настоящий момент в селе и его окрестностях преступника ищут силовики. Местных жителей попросили не выходить из дома и не отпускать на улицу детей.

Уточняется, что Нагорнов находится под следствием, его обвиняют в насильственных действиях сексуального характера в отношении маленького мальчика. Мужчина имеет множество судимостей за изнасилования, разбой и кражи.

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