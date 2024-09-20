В российском городе иностранец забросал скорую бутылками за отказ в прививке

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали африканца, который забросал бутылками из мусорного бака машину скорой помощи после того, как медсестра отказалась сделать ему прививку от гриппа. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Уточняется, что ЧП произошло 2 сентября на проспекте Науки, где работал мобильный пункт вакцинации от гриппа. Неизвестный мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, потребовал от медсестры сделать ему прививку, однако столкнулся с отказом.

Обидевшись, мужчина вытащил из мусорного контейнера пустые бутылки и начал бросать их в машинуь, в результате чего разбил лобовое стекло, а затем скрылся.

После произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело о хулиганстве и накануне смогли установить личность дебошира. Им оказался 38-летний уроженец одной из стран Северной Африки, который проживает в РФ несколько лет и уже имеет судимости за грабежи и кражи.

Сейчас иностранец находится в СИЗО.

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