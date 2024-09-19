«Никто не заступился за него»: пьяный мужчина напал на ветерана СВО

В Балашихе пьяный мужчина напал и травмировал ветерана СВО, передвигающегося на костылях. В беседе с 360.ru жена военного рассказала подробности случившегося и призналась, что за них никто не заступился.

По ее словам, конфликт начался возле магазина. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина ударил ее по кепке, а муж заступился. Тогда дебошир накинулся на него, придравшись к военной форме.

«Ты по форме, зачем ты ее надел <…> Вы туда едете ради денег. Тебе там сломали одну ногу, я тебе сломаю другую», — процитировала она нападавшего.

Когда ветеран стал снимать угрозы на видео, то агрессор напал на него. Они упали с лестницы, мужу повредили ногу и ранили ухо. Потасовка происходила прямо на ступеньках магазина.

«Начинает заступаться моя знакомая, подбегают люди, со стороны все это наблюдают. Никто не заступился за него и за меня, пришлось заступаться мне», – добавила женщина.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане боец СВО смог получить выплаты только после вмешательства прокурора. Мужчина не получил денежное довольствие из-за ареста его банковского счета приставами.