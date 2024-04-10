43-летняя школьная охранница соблазнила 14-летнего подростка и закрутила с ним интернет-роман

В Подмосковье задержали 43-летнюю женщину, работавшую охранницей в школе. Предварительно, она соблазнила одного из учеников и вела с ним переписку, в которой отправляла свои фотографии без одежды. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, о романе сотрудницы образовательного учреждения с 14-летним подростком узнала мама мальчика, когда увидела сообщения в его телефоне. Она попросила обо всем рассказать сына, и он сознался. По его словам, он познакомился с вахтершей в феврале текущего года. Школьник заболтался с ней на ее рабочем месте, после чего обменялся телефонами.

Общение продолжилось уже в социальных сетях. Там парень просил женщину скидывать ему неприличные снимки, и она делала это. В один из дней охранница даже пригласила подростка к себе домой.

После того, как обо всем стало известно, россиянку задержали сотрудники правоохранительных органов. Как сообщается, в школе она больше не работает.

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