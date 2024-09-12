В российском городе алкозависимый мужчина умер после антипохмельной капельницы

В Москве местный житель, страдающий от алкогольной зависимости, скончался после антипохмельной капельницы от частной медклиники. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как рассказала вдова, москвич был в запое, вследствие чего было принято решение вызвать специалистов из частной наркологической клиники. Так, накануне днем двое медиков приехали на дом и поставили россиянину капельницу с раствором, однако, что именно было внутри – неизвестно.

Через некоторое время у мужчины остановилось сердце. Специалисты пытались реанимировать пациента непрямым массажем сердца, но когда поняли, что это бесполезно, сказали супруге вызвать скорую помощь и скрылись.

Прибывшие на место фельдшеры смогли лишь констатировать смерть жителя столицы.

Обстоятельства дела в настоящий момент изучает СК РФ. Примечательно, что представитель наркологической клиники выразил соболезнования жене пациента, однако деньги возвращать не стал.

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