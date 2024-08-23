В российском городе 12-летний подросток проломил череп пятилетнему ребенку

В Москве пятилетний мальчик получил перелом черепа во время конфликта с 12-летним подростком. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на ОМВД России по району Измайлово.

ЧП произошло 22 августа на детской площадке. Между несовершеннолетними случился конфликт, в ходе которого 12-летний россиянин толкнул пятилетнего. Пострадавший упал на землю и получил травмы.

Ребенка доставили в больницу, зафиксировав у него перелом черепа.

В настоящий момент подразделение по делам несовершеннолетних устанавливает детали произошедшего.

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